+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
вечер: +10
ночь: +1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.83 + 0.25
EUR 70.71 + 0.12
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Уральские заключенные заработали на ярмарке в Екатеринбурге 560 тыс. руб. (ФОТО)

7 апреля 2018, 12:45Добавить новость
Екатеринбург,выставка-ярмарка,заключенные,ГУФСИН,продукция,ярмарка,деньги,изделия
В Екатеринбурге 6 и 7 апреля работает 8-я ежегодная выставка-ярмарка продукции, которую изготавливают учреждения ГУФСИН России по Свердловской области.

На ярмарке представлена продукция из различных материалов: дерева, металла, строительная, швейная продукции, мясо, молоко, выпечка и многое другое.

По словам маркетологов, за первый день работы выставки было продано товаров на сумму 560 тыс. рублей.

В 2018 году на выставку-ярмарку свои изделия привезли учреждения Челябинской, Курганской и Тюменской областей, сообщает «Комсомольская правда».


Екатеринбург,выставка-ярмарка,заключенные,ГУФСИН,продукция,ярмарка,деньги,изделияЕкатеринбург,выставка-ярмарка,заключенные,ГУФСИН,продукция,ярмарка,деньги,изделияЕкатеринбург,выставка-ярмарка,заключенные,ГУФСИН,продукция,ярмарка,деньги,изделияЕкатеринбург,выставка-ярмарка,заключенные,ГУФСИН,продукция,ярмарка,деньги,изделия
Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Екатеринбуржец отсудил компенсацию за билеты на сорванный бой Поветкина и Стиверна
сегодня, 10:00
0 0
Сотрудница салона «МТС» в Екатеринбурге оштрафована за продажу детализации звонков
вчера, 23:35
0 0
Мать и сын осуждены за жестокое убийство женщины-почтальона в Екатеринбурге
вчера, 22:10
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 62
Сейчас на сайте 3125 гостей и 81 пользователь
Подписаться на новости