Литераторы из Крыма посетят Нижний Тагил 18 мая

Литераторы прибудут в Свердловскую область на четвертый фестиваль «Толстяки на Урале». Мероприятие пройдет в столице Урала и в других городах региона с 17 по 20 мая. В ходе фестиваля гости будут презентовать книги, проводить литературные чтения.



В Нижнем Тагиле писатели из Севастополя запланировали экскурсию по городу. Также они посетят Культурный центр «Дом Окуджавы», а 18 мая встретятся с горожанами. Встреча пройдет в читальном зале библиотеке в 15 часов, вход на мероприятие свободный.



Платон Беседин – украинский и российский писатель, критик и публицист. Его рассказы переведены на немецкий, английский, французский и итальянский языки. Тихон Синицын – поэт из Севастополя, автор двух сборников стихотворений.