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Новости Нижнего Тагила

Посвященная теме ВОВ в творчестве Окуджавы выставка открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 мая 2018, 14:35Добавить новость
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Выставка «Мы все войны шальные дети» открылась в «Доме Окуджавы» в Нижнем Тагиле.

Когда началась Великая Отечественная война, Окуджава закончил девятый класс школы и в 1942 году ушел на фронт добровольцем. По словам поэта, именно война научила его прощению и пониманию и стала одной из основных тем его творчества.

Во время экскурсии посетители смогут увидеть кадры из телевизионных программ, на которых Булат Окуджава рассказывает о войне.

Напомним, что в Нижнем Тагиле проходят «Окуджавские дни». ЦГБ приглашает тагильчан 10 мая посетить проект «Дайте выкрикнуть слова», посвященный творчеству Булата Окуджавы. 12-13 мая можно бесплатно посетить новые экскурсии в «Доме Окуджавы», сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.

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Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки
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