Посвященная теме ВОВ в творчестве Окуджавы выставка открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Выставка «Мы все войны шальные дети» открылась в «Доме Окуджавы» в Нижнем Тагиле.

Когда началась Великая Отечественная война, Окуджава закончил девятый класс школы и в 1942 году ушел на фронт добровольцем. По словам поэта, именно война научила его прощению и пониманию и стала одной из основных тем его творчества.





Во время экскурсии посетители смогут увидеть кадры из телевизионных программ, на которых Булат Окуджава рассказывает о войне.



Напомним, что в Нижнем Тагиле проходят «Окуджавские дни». ЦГБ приглашает тагильчан 10 мая посетить проект «Дайте выкрикнуть слова», посвященный творчеству Булата Окуджавы. 12-13 мая можно бесплатно посетить новые экскурсии в «Доме Окуджавы», сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.





Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки