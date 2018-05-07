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Новости Нижнего Тагила

Учащиеся 14-ти школ будут нести караул на «Посту №1» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 мая 2018, 17:25Добавить новость
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На Площади Славы в Нижнем Тагиле 7 мая прошел митинг и открытие «Поста №1».

С 7 по 9 мая вахту на посту будут нести ученики 14-ти образовательных учреждений Вагонки и служащие в/ч №6748. Первыми в караул заступили учащиеся школы №61.

С приветственной речью на митинге выступил замглавы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков.

В завершение мероприятия участники митинга возложили цветы к мемориалу, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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