Учащиеся 14-ти школ будут нести караул на «Посту №1» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На Площади Славы в Нижнем Тагиле 7 мая прошел митинг и открытие «Поста №1».

С 7 по 9 мая вахту на посту будут нести ученики 14-ти образовательных учреждений Вагонки и служащие в/ч №6748. Первыми в караул заступили учащиеся школы №61.



С приветственной речью на митинге выступил замглавы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков.



В завершение мероприятия участники митинга возложили цветы к мемориалу, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.



