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Новости Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила могут присоединиться к акции «Подвези ветерана»

7 мая 2018, 16:45Добавить новость
Нижний Тагил,ветераны,волонтеры,автоволонтеры,подвези ветерана,день Победы
С 4 мая по 9 мая тагильчане могут присоединиться к акции «Подвези ветерана».

Суть акции – помощь пожилым людям, которые в эти дни будут посещать различные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Все водители транспортных средств, способные перевезти одного и более пассажира, могут сделать доброе дело и принять участие в акции, предложив свою помощь ветеранам и пожилым людям, сообщает ОД «Автоволонтеры-НТ».

Также напомним, что тагильчане могут рассказать о своих родных и близких, участвовавших в ВОВ, в проекте «Семья Победы».

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