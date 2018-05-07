Жители Нижнего Тагила могут присоединиться к акции «Подвези ветерана»

С 4 мая по 9 мая тагильчане могут присоединиться к акции «Подвези ветерана».
Суть акции – помощь пожилым людям, которые в эти дни будут посещать различные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Все водители транспортных средств, способные перевезти одного и более пассажира, могут сделать доброе дело и принять участие в акции, предложив свою помощь ветеранам и пожилым людям, сообщает ОД «Автоволонтеры-НТ».
Также напомним, что тагильчане могут рассказать о своих родных и близких, участвовавших в ВОВ, в проекте «Семья Победы».