Бренды Нижнего Тагила презентованы на выставке EXPOTRAVEL 2017 в Екатеринбурге (ФОТО)

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов выступил на открытии мероприятия, а также принял участие в форуме, ответив на вопросы журналистов.





Мэр отметил, что Нижний Тагил продолжает работы по развитию своего туристического потенциала. Это происходит также за счёт продвижения тагильских брендов.





Нам необходимо продолжать улучшать городскую инфраструктуру и создавать благоприятную среду для туристов, – сказал Глава города. – У нас есть потенциал для развития спортивного и медицинского туризма, есть музей-завод, который является жемчужиной в индустриальном наследии Урала.

Достопримечательности и возможности Урала были представлены на одном из стендов, посвященных промышленному туризму. Также возможности Нижнего Тагила в сфере туризма были отмечены в презентации «Зимний сезон в Нижнем Тагиле 2017-2018», обобщившей событийные мероприятия, экскурсии по зимней Чусовой и ГЛК «Гора Белая».

Фото: сайт Центра развития туризма



В выставке, отметим, участвуют более 200 компаний и порядка 100 стран. На форуме побывают порядка 8 тысяч гостей.