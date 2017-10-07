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Новости Нижнего Тагила

Бренды Нижнего Тагила презентованы на выставке EXPOTRAVEL 2017 в Екатеринбурге (ФОТО)

7 октября 2017, 10:30Добавить новость
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В Екатеринбурге 6 октября состоялось открытие выставки «EXPOTRAVEL 2017». Она проводится уже в 20 раз при поддержке Федерального агентства по туризму, министерства инвестиций и развития региона, а также Российского Союза Туриндустрии.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов выступил на открытии мероприятия, а также принял участие в форуме, ответив на вопросы журналистов.

Мэр отметил, что Нижний Тагил продолжает работы по развитию своего туристического потенциала. Это происходит также за счёт продвижения тагильских брендов. 

Нам необходимо продолжать улучшать городскую инфраструктуру и создавать благоприятную среду для туристов, – сказал Глава города. – У нас есть потенциал для развития спортивного и медицинского туризма, есть музей-завод, который является жемчужиной в индустриальном наследии Урала.

 

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Достопримечательности и возможности Урала были представлены на одном из стендов, посвященных промышленному туризму. Также возможности Нижнего Тагила в сфере туризма были отмечены в презентации «Зимний сезон в Нижнем Тагиле 2017-2018», обобщившей событийные мероприятия, экскурсии по зимней Чусовой и ГЛК «Гора Белая».

 

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Фото: сайт Центра развития туризма


В выставке, отметим, участвуют более 200 компаний и порядка 100 стран. На форуме побывают порядка 8 тысяч гостей.

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