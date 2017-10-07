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Новости Нижнего Тагила

Шквалистый ветер ожидается в Нижнем Тагиле в предстоящие выходные

7 октября 2017, 11:45Добавить новость
город,МЧС,Нижний Тагил,погода,Свердловская область,ветер,предупреждение
7 и 8 октября на Нижний Тагил и всю Свердловскую область надвигается шквалистый ветер. Об этом предупреждают уральцев в региональном ГУ МЧС.

Синоптики Свердловской области прогнозируют, что в Нижнем Тагиле и регионе порывы ветра в эти выходные могут достигать 15-17 метров в секунду. Погода при этом останется теплой и солнечной – все выходные будет плюсовая температура.

 

Сотрудники МЧС предупреждают о возможностях возникновения ЧП. Не исключены повреждения кровли домов, а также нарушения в работе объектов энергетики.

Чтобы избежать неприятных последствий, спасатели призывают тагильчан не оставлять машины под деревьями и около шатких рекламных щитов, не прятаться от ветра на автобусных остановках и под деревьями. При возникновении ЧП звонить по телефону службы спасения 101.

 
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