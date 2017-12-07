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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильские танцоры получили награды на фестивале в Екатеринбурге (ФОТО)

7 декабря 2017, 15:30Добавить новость
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В уральской столице 3 декабря прошел танцевальный фестиваль. Коллективы юных танцоров из Нижнего Тагила заняли на нем призовые места.

Выступления танцевальных коллективов прошли в рамках ежегодного 10-го Международного творческого фестиваля «Mix-Art». В минувшие выходные на нем собрались 800 дарований со всей России, в том числе из Серова, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Тюмени, Ханты-Мансийска, Миасса и Верхней Туры.

В конкурсе участвовали детские, юношеские и взрослые коллективы, а также самостоятельные танцоры от 5 до 55 лет. Нижний Тагил представили танцевальные группы, занимающиеся в Городском дворце детского и юношеского творчества.

Юные танцоры впечатлили жюри и в нелегкой борьбе взяли свои заслуженные призовые места. Они получили Дипломы Лауреата I и II степени в номинации «Современный танец», а также Диплом Лауреата I степени в номинации «Народный танец».


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