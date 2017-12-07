Юные тагильские танцоры получили награды на фестивале в Екатеринбурге (ФОТО)

Выступления танцевальных коллективов прошли в рамках ежегодного 10-го Международного творческого фестиваля «Mix-Art». В минувшие выходные на нем собрались 800 дарований со всей России, в том числе из Серова, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Тюмени, Ханты-Мансийска, Миасса и Верхней Туры.





В конкурсе участвовали детские, юношеские и взрослые коллективы, а также самостоятельные танцоры от 5 до 55 лет. Нижний Тагил представили танцевальные группы, занимающиеся в Городском дворце детского и юношеского творчества.





Юные танцоры впечатлили жюри и в нелегкой борьбе взяли свои заслуженные призовые места. Они получили Дипломы Лауреата I и II степени в номинации «Современный танец», а также Диплом Лауреата I степени в номинации «Народный танец».