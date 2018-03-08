С 8 Марта: сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге сложили из служебных машин цифру 8

Необычное поздравление к 8 Марта можно было наблюдать на площади 1905 года в Екатеринбурге — сотрудники ГИБДД составляли из служебных машин восьмерку.
Огромная восьмерка была выстроена в Екатеринбурге на площади 1905 года, a затем перенеслась к Дворцу спорта. Композицию сняли на видеокамеру с высоты птичьего полета при помощи квадрокоптера, пишет «Комсомольская правда».
Сообщается, что в процессе съемки коптер едва не снесло порывом ветра.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал, что таким необычным способом сотрудники органов внутренних дел не поздравляли женщин еще ни разу.