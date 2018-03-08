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Новости Нижнего Тагила

С 8 Марта: сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге сложили из служебных машин цифру 8

8 марта 2018, 14:00Добавить новость
авто,ГИБДД,Екатеринбург,легковые авто,Валерий Горелых,поздравление,квадрокоптер
Необычное поздравление к 8 Марта можно было наблюдать на площади 1905 года в Екатеринбурге — сотрудники ГИБДД составляли из служебных машин восьмерку.

Огромная восьмерка была выстроена в Екатеринбурге на площади 1905 года, a затем перенеслась к Дворцу спорта. Композицию сняли на видеокамеру с высоты птичьего полета при помощи квадрокоптера, пишет «Комсомольская правда».

Сообщается, что в процессе съемки коптер едва не снесло порывом ветра.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал, что таким необычным способом сотрудники органов внутренних дел не поздравляли женщин еще ни разу.

 

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