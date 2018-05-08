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Новости Нижнего Тагила

Автопробег «Победа – одна на всех» прибыл в Нижний Тагил (ФОТО)

8 мая 2018, 06:05Добавить новость
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Нижний Тагил встретил автопробег «Победа – одна на всех». Его участники собирают информацию о том, как ковалась победа в тылу, производят фото- и видеосъемку, распространяют информацию в соцсетях для молодежи.

6 мая участники автопробега «Победа – одна на всех» прибыли в Нижний Тагил на раритетных автомобилях ГАЗ М20. Весь маршрут пробега охватывает 40 городов и проходит по территории Югры, Тюменской, Курганской областей и дальше направится по Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану.

Активисты детских и молодежных общественных объединений Нижнего Тагила, депутаты Молодежной Думы и неравнодушные жители вместе с участниками пробега возложили цветы к мемориалу на площади Славы, а затем посетили Музей бронетанковой техники «Уралвагонзавода».

Узнав об истории легендарного танка победы Т-34, они сделали памятное фото на фоне боевых машин, произведённых в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба Администрации города.


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Фото: Официальный сайт города Нижний Тагил
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