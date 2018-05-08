Автопробег «Победа – одна на всех» прибыл в Нижний Тагил (ФОТО)

6 мая участники автопробега «Победа – одна на всех» прибыли в Нижний Тагил на раритетных автомобилях ГАЗ М20. Весь маршрут пробега охватывает 40 городов и проходит по территории Югры, Тюменской, Курганской областей и дальше направится по Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану.



Активисты детских и молодежных общественных объединений Нижнего Тагила, депутаты Молодежной Думы и неравнодушные жители вместе с участниками пробега возложили цветы к мемориалу на площади Славы, а затем посетили Музей бронетанковой техники «Уралвагонзавода».



Узнав об истории легендарного танка победы Т-34, они сделали памятное фото на фоне боевых машин, произведённых в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба Администрации города.

Фото: Официальный сайт города Нижний Тагил