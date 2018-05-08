Пользователи «Одноклассников» смогут попасть за кулисы «Евровидения-2018»

В 2018 году «Евровидение» проходит в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Помимо наблюдения за ходом репетиции и подготовкой к шоу пользователи «Одноклассников» смогут посмотреть эксклюзивное интервью представительницы России Юлии Самойловой после одного из ее выступлений.



Всё время проведения конкурса собственный корреспондент «Одноклассников будет вести трансляции, познакомит пользователей с Лиссабоном и покажет самые яркие достопримечательности и смотровые площадки, сообщает пресс-служба социальной сети.



Выступление представительницы России Юлии Самойловой с песней «I Won't break» пройдёт во втором полуфинале 10 мая. Наша артистка выступает под номером шесть.