Репетиция Парада Победы прошла в Нижнем Тагиле 7 мая (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 7 мая состоялась репетиция Парада Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие, сотрудники Росгвардии, сотрудники органов внутренних дел города, а также кадеты.
Задействованные в главном параде лица продемонстрировали своё мастерство по строевой подготовке.
Помимо построений, по проспекту Ленина проехала военная техника – бронетранспортёры, «Уралы» в сопровождении ОМОН.
По традиции на подготовительное мероприятие пришли зрители. Движение в центре города в этот вечер было ограничено.
Видео: «Телекон»