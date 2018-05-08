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Новости Нижнего Тагила

Репетиция Парада Победы прошла в Нижнем Тагиле 7 мая (ВИДЕО)

8 мая 2018, 07:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 7 мая состоялась репетиция Парада Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие, сотрудники Росгвардии, сотрудники органов внутренних дел города, а также кадеты.

Задействованные в главном параде лица продемонстрировали своё мастерство по строевой подготовке.

Помимо построений, по проспекту Ленина проехала военная техника – бронетранспортёры, «Уралы» в сопровождении ОМОН.

По традиции на подготовительное мероприятие пришли зрители. Движение в центре города в этот вечер было ограничено.

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Видео: «Телекон»

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