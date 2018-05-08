+7
Свердловская область
Нижний Тагил
+7
вечер: +10
ночь: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.01 + 5.75
EUR 75.04 + 4.48
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

102-летний ветеран ВОВ из Екатеринбурга издал книгу по своим фронтовым письмам (ФОТО)

8 мая 2018, 15:40Добавить новость
Екатеринбург,культура,Великая отечественная война,ветераны,УрФУ,книги,любовь
Ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга издал книгу по материалам своих фронтовых писем.

Семен Семенович Козьмин, ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга, написал книгу «О любви и войне». Материалом для книги послужили письма, которые Семен Семенович присылал с фронта своей супруге. 

Труд, вышедший тиражом 140 экземпляров, ветерану помогли издать в УрФУ. Там Козьмин раньше преподавал.


Екатеринбург,культура,Великая отечественная война,ветераны,УрФУ,книги,любовьЕкатеринбург,культура,Великая отечественная война,ветераны,УрФУ,книги,любовь

 

Лучше всего Семену Семеновичу, по его собственным словам, работается по ночам. Именно тогда к нему приходят мысли и воспоминания.

Мне вспомнился мой первый школьный учитель — от него и пошло. Он мастер своего дела, знаток и человек. Я в первом классе уже подумал, что хочу быть таким же учителем, -- вспоминает ветеран.

Воспоминаниям о хороших людях он планирует посвятить свою следующую книгу. В ее основу лягут дневниковые записи. Уже несколько лет Козьмин ведет дневник, где хранит записи о встреченных на жизненном пути людях.

Екатеринбург,культура,Великая отечественная война,ветераны,УрФУ,книги,любовьЕкатеринбург,культура,Великая отечественная война,ветераны,УрФУ,книги,любовь
Источник: Е1
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Тагильский «Спутник» победил на областной эстафете «Весна Победы» в Екатеринбурге
30 апреля, 13:00
2 0
Более трехсот тагильчан приняли участие в общегородском митинге в честь Дня Победы
сегодня, 21:00
0 0
Плиты с 180 именами погибших героев ВОВ установят на Широкой речке в Екатеринбурге
сегодня, 10:00
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 124
Подписаться на новости