Деды Морозы и подарки: какими будут новогодние утренники в детсадах Нижнего Тагила?

Придёт ли Дед Мороз на утренники к дошколятам Нижнего Тагила? Во сколько родителям обойдутся его услуги? Сколько будут стоить сладкие подарки для малышей? Об этом в материале

TagilCity.ru.

В настоящее время в детских садах Нижнего Тагила ведётся активная подготовка к проведению новогодних утренников для детей. В некоторых из детских садов уже утверждены сценарии праздничных мероприятий и даты их проведения.



Родители малышей волнуются: каким будет праздник, организованный детским садом? Не разочарует ли он их?

Раньше мы сами, с другими родителями, покупали сладкие подарки, нанимали аниматоров и ведущих. Сейчас детские сады такие инициативы пресекают. Кто будет поздравлять наших детей? Какие подарки они получат? -- обратилась в редакцию TagilCity.ru молодая мама из Нижнего Тагила.



Руководство объединений детских садов Нижнего Тагила спешит успокоить родителей. По словам педагогов, подарки будут достойными, не хуже, чем в прошлом или позапрошлом годах. Родителям не придётся расходовать на их приобретение семейный бюджет.

Сладкие подарки для детей будут обеспечены в рамках благотворительной помощи. Эти подарки будут не хуже, чем были в прошлом году, -- рассказала директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова журналистам TagilCity.ru.



Новогодние подарки будут в праздничной упаковке.

Каждый ребёнок получит сладкий подарок в нарядной упаковке. Родителям вкладывать средства в их покупку не придётся. Подарки будут обеспечены за счёт внебюджетных средств, предусмотренных на оплату питания, -- рассказала журналистам TagilCity.ru директор МАДОУ «Детство» Надежда Шадрина.



Покупкой сладких подарков занимаются компании, занимающиеся организацией детского питания в дошкольных учреждениях.

Более тысячи наших воспитанников во всех детских садах объединения получат одинаковые подарки от питающей организации, вся продукция в этой коробочке полностью сертифицирована и соответствовать всем требованиям. Точный вес коробочки со сладостями, пока, не могу вам сказать, но главное в этом возврате для ребёнка - чтобы Дед Мороз вручил ему подарок, -- отметила директор МБДОУ «Солнышко» Елена Юрченко.



Что касается организации праздника для детей, то тут подход в разных объединениях отличается. Где-то помогать в проведении праздника будут волонтёры:

В этом году значительную часть утренников планируется провести при участии волонтёров, обучающихся актёрскому ремеслу. Это создает сюрпризный эффект для детей, нравится родителям, и даёт подспорье творческим кадрам города, -- рассказала директор МАДОУ«Радость» Елена Городилова журналистам TagilCity.ru.



Руководство других детских садов в основном полагается на персонал в создании для детей новогодней сказки.

Обычно роль Деда Мороза исполняют сотрудники. Могут также быть задействованы инициативные и талантливые родители. Новогодние мероприятия будут очень интересными, зрелищными и сюрпризными. Активно работают творческие лаборатории, педагоги уже сейчас обсуждают, делятся опытом, предлагают новые интересные моменты. Идет подготовка к праздничным мероприятиям, которые принесут радость детям, родителям и всем участникам, -- поделилась с журналистами TagilCity.ru директор МАДОУ «Детство» Надежда Шадрина.



Смогут принять в организации утренников и родители, но только творчески, никакие финансовые предложения от родителей не принимаются ни в одном из опрошенных журналистами объединений.

Мы работаем в соответствии с Федеральными стандартами о дошкольном образовании. Одним из пунктов этого стандарта является повышение компетенции родителей и привлечение родителей в образовательный процесс. Потому наши утренники будут проводиться при участии персонала и родителей. Если папа придёт играть Деда Мороза, для ребёнка это - высшая радость и гордость. Наверняка вы помните такой стишок из детства - «на носу-то крапины, а глаза-то папины», -- напомнила журналистам TagilCity.ru директор МБДОУ «Солнышко» Елена Юрченко.



Педагоги отмечают, что утренники в группах будут проводиться с учётом возрастных и психологических особенностей детей. В ясельных группах, например, Дедов Морозов будут играть сами воспитатели.