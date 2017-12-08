Комедийный спектакль «Любовь по понедельникам» пройдет 11 декабря в Нижнем Тагиле

11 декабря в ДК им. Окунева (Вагоностроителей,1) пройдет романтический комедийный спектакль «Любовь по понедельникам». Зрителя ожидают в спектакле обманы, подмены, трогательные события и настоящая любовь героев.
Обаятельный женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он всё предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома - безупречна. Но, руководитель предполагает, а судьба располагает. На квартиру к влюбленным попадают и старательный подчиненный, и обманутая жена.
Тонкий юмор и неожиданные повороты сюжета, игра прекрасных актеров театра и кино, таких как Андрей Чернышов, Вячеслав Разбегаев, Наталья Бочкарёва и Мария Добржинская, не оставят равнодушным ни одного искушенного зрителя.
Понедельник станет еще приятнее, если сходить на спектакль «Любовь по понедельникам».
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Трейлер спектакля «Любовь по понедельникам»
Кассы: 37-75-93
Кассы: 37-75-93
Заказ: 92-22-52