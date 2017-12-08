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Новости Нижнего Тагила

Комедийный спектакль «Любовь по понедельникам» пройдет 11 декабря в Нижнем Тагиле

8 декабря 2017, 14:30Добавить новость
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11 декабря в ДК им. Окунева (Вагоностроителей,1) пройдет романтический комедийный спектакль «Любовь по понедельникам». Зрителя ожидают в спектакле обманы, подмены, трогательные события и настоящая любовь героев.

Обаятельный женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он всё предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома - безупречна. Но, руководитель предполагает, а судьба располагает. На квартиру к влюбленным попадают и старательный подчиненный, и обманутая жена.

Тонкий юмор и неожиданные повороты сюжета, игра прекрасных актеров театра и кино, таких как Андрей Чернышов, Вячеслав Разбегаев, Наталья Бочкарёва и Мария Добржинская, не оставят равнодушным ни одного искушенного зрителя. 

Понедельник станет еще приятнее, если сходить на спектакль «Любовь по понедельникам».

Смотреть афишу спектакля «Любовь по понедельникам»

 

Трейлер спектакля «Любовь по понедельникам»

Кассы: 37-75-93
Заказ: 92-22-52

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