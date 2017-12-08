Новогодний стол обойдется россиянам в среднем в 6 тысяч рублей

В корзину вошёл список из 29 позиций. В частности, он состоит из продуктов для салатов "Сельдь под шубой" и "Оливье", а также из выпивки, фруктов, овощей, кондитерских изделий, закусок и многого другого.



Дороже продукты обойдутся чукотским семьям и жителям Якутии и Ненецкого автономного округа - около 7 000 рублей. Самая низкая цена на продукты зафиксирована в Ингушетии - 3100 рублей.



По сравнению с предыдущим годом значительно подорожало сливочное масло и икра лососевых рыб. Подешевели апельсины и лимоны.





Стоимость салата "Оливье" составила 310 рублей, "Селёдки под шубой" - 154 рубля, передает ТАСС.