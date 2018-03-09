IV Фестиваль постной кухни в честь Николая II будет проведен в Екатеринбурге

17 марта в Екатеринбурге состоится IV Фестиваль постной кухни. Открытие фестиваля назначено на 12 часов дня.

В мероприятия примут участие политики и общественники, повара ресторанов и представители церкви.

Организатором мероприятия выступит Екатеринбургская митрополия.



Главная задача фестиваля — беречь традиции Великого поста и познакомить участников со старинными рецептами блюд, которые готовили в монастырях. Сообщается, что фестиваль будет проходить уже в четвертый раз, в этом году он посвящен памяти Николая II.



На фестивале представят постные блюда императорского стола. В меню будут присутствовать гречневая каша на пару, «Рис императрицы» и печеные яблоки от автора серии книг «Царская кухня Ливадийского дворца» Марины Пальчук.



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