Уральские дайверы из глубины затопленного карьера поздравили женщин с 8 Марта (ВИДЕО)

Оригинальным поздравлением отличились екатеринбургские дайверы: с глубины нескольких метров затопленного карьера они поздравили уральских женщин, сделав подледную надпись «8 марта».

Фотосессия, посвященная 8 Марта, велась под Нижним Тагилом на карьере «Лазурный», отличающимся своей прозрачной водой. Надпись «8 марта», сделанную подо льдом, сняли на камеру Go Pro.



Погода в этот день была солнечная, и надпись на видео получилось разборчивой и яркой, пишет «Е1».





Мы сначала выпилили большую майну, вокруг неё начертили круги, а от майны — лучи. Лучи сходились как раз у майны, и под водой всегда можно по этому рисунку найти выход, если по какой-то причине потерялся трос. После этого убрали снег со льда и получилась надпись, -- рассказал инструктор дайвинг-центра Александр Горовец.