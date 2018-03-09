Уральский изумруд весом 1,6 кг получил название «Марьин дар»

Уникальный изумруд весом в 1,6 кг, найденный в Свердловской области, было решено назвать «Марьин дар».

У уникального крупного изумруда, найденного в январе 2018 года в одной из шахт в Асбесте, появилось имя. Напомним, ранее предприятие объявляло всероссийский конкурс на лучшее название для камня.

Россияне предложили более 2 000 названий, в список лучших вошли 4 из них: «Душа Дракона», «Крым», «Марьин дар» и «Сердце Урала». Победительницей конкурса стала жительница Екатеринбурга, которая придумала для изумруда имя «Марьин дар».

По словам шахтера, который нашел уникальный камень, такое имя как нельзя лучше подходит для находки. Так, изумруд был найден на Мариинском прииске, названном в честь Марии Египетской, а работники расценивают находку как настоящий «дар» для предприятия. Победительнице конкурса обещали подарить серебряные серьги и кулон с изумрудами, пишет интернет-газета Znak.