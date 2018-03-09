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Новости Нижнего Тагила

Выставка советских плакатов «Все на выборы!» открылась в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

9 марта 2018, 16:20Добавить новость
город,Нижний Тагил,выборы,выставка,выборы президента,музей,ссср,плакаты
В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле работает выставка агитационных советских плакатов. Редакция TagilCity.ru решила познакомить своих читателей с ее экспозицией.

На экспозиции, представленной в тагильском музее «Горнозаводской Урал», можно увидеть 20 лучших предвыборных плакатов 1930-1970 годов. Они позволяют вспомнить историю и узнать, как люди в те годы готовились к выборам. Так, рабочие на одном из плакатов обещают «развернуть широкое соревнование за качество» и «увеличить производственные показатели» в честь предстоящих выборов.

 

На советских плакатах можно увидеть людей разных возрастов и национальностей. На одном из плакатов нарисованы сани, в которых интеллигенция, рабочие, молодые девушки и пожилые люди вместе направляются на выборы.

Кроме плакатов, на выставке представлены обращения президента Ельцина к народу, избирательные бюллетени по выборам 1991 года, листовки и советские открытки, которые призывали сходить на выборы. Также здесь есть необычное панно из ткани с вышивкой, сделанное вручную.


Афиша: выставка «Все на выборы!»

 
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