Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге прошел под звуки волынок и барабанов (ФОТО)

5 тыс. участников Пасхального крестного хода прошли 8 апреля по улицам Екатеринбурга под звуки волынок и барабанов.

В этом году на мероприятие пригласили 60 скаутов из Палестины, которые играли на волынках и барабанах во время шествия.



Всего крестный ход собрал 5 тыс. человек, из них 1 тыс. – дети. Их одели в красные куртки с православной символикой.











Возглавили шествие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений, сообщает Ura.ru.



Накануне Пасхи спекулянты продавали билеты на праздничное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

