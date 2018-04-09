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Новости Нижнего Тагила

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге прошел под звуки волынок и барабанов (ФОТО)

9 апреля 2018, 11:05Добавить новость
Екатеринбург,Крестный ход,пасха,волынки,барабаны,верующие,праздник,митрополит Кирилл,епископ Евгений
5 тыс. участников Пасхального крестного хода прошли 8 апреля по улицам Екатеринбурга под звуки волынок и барабанов.

В этом году на мероприятие пригласили 60 скаутов из Палестины, которые играли на волынках и барабанах во время шествия.

Всего крестный ход собрал 5 тыс. человек, из них 1 тыс. – дети. Их одели в красные куртки с православной символикой.



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Возглавили шествие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений, сообщает Ura.ru.

Накануне Пасхи спекулянты продавали билеты на праздничное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

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Фото: Ura.ru
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