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Новости Нижнего Тагила

Первенство города по мини-футболу среди юношей впервые прошло в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 апреля 2018, 14:05Добавить новость
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Первенство по мини-футболу среди юношей 2009-2010 гг. рождения впервые прошло в Нижнем Тагиле.

В турнире по мини-футболу среди юношей приняли участие 7 команд. Чемпионами стали ребята из команды «Уралец-1», серебро у команды «Высокогорец», и третье место заняли юные спортсмены команды «Юпитер-1».

Также в Нижнем Тагиле завершился открытый чемпионат по мини-футболу среди мужчин. Победителем в группе «А» стала команда ФК «Гальянский», второе место заняла «Пиранья», «Святогор» из Красноуральска – третье место. В группе «Б» победила команда «Союз-НТ», команда «Локомотив» из Кушвы стала второй, у «Салюта» третье место, сообщает «Тагильский рабочий».

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Фото: «Тагильский рабочий»

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