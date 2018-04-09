Первенство города по мини-футболу среди юношей впервые прошло в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Первенство по мини-футболу среди юношей 2009-2010 гг. рождения

впервые

прошло в Нижнем Тагиле.

В турнире по мини-футболу среди юношей приняли участие 7 команд. Чемпионами стали ребята из команды «Уралец-1», серебро у команды «Высокогорец», и третье место заняли юные спортсмены команды «Юпитер-1».



Также в Нижнем Тагиле завершился открытый чемпионат по мини-футболу среди мужчин. Победителем в группе «А» стала команда ФК «Гальянский», второе место заняла «Пиранья», «Святогор» из Красноуральска – третье место. В группе «Б» победила команда «Союз-НТ», команда «Локомотив» из Кушвы стала второй, у «Салюта» третье место, сообщает «Тагильский рабочий».





Фото: «Тагильский рабочий»