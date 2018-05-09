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Новости Нижнего Тагила

Паровоз времен Великой Отечественной войны приехал в Нижний Тагил (ВИДЕО)

9 мая 2018, 08:05Добавить новость
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Действующий санитарный поезд времен Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы прибыл на перрон вокзала в Нижнем Тагиле. Все желающие получили возможность побывать в передвижном военно-медицинском госпитале.

8 мая на перрон железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле прибыл действующий санитарный поезд. Его приезд приурочен к 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В военные годы состав курсировал на Ленинградском фронте и совершил 40 рейсов, в которых были перевезены 20 тыс. раненых солдат Красной армии.


Любой желающий мог побывать в операционной санитарного поезда, кабине машиниста и узнать об истории и ратном пути состава, сообщают «Все новости». После Нижнего Тагила поезд отправится в Тюмень, Каменск-Уральский и Екатеринбург.


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Фото: «Все новости»

Видео: «Все новости»
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