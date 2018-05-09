+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
день: +5
вечер: +7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.01 + 5.75
EUR 75.04 + 4.48
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов открыл парад Победы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

9 мая 2018, 10:45Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,победа,парад победы,день Победы,ветераны
9 мая парад Победы в Нижнем Тагиле открыл мэр города Сергей Носов. 9 мая с трибуны прозвучало поздравление с Днем Победы от губернатора Свердловской области, затем  Сергей Носов поздравил тагильчан и ветеранов с праздником.

 

 Этот день воинской и трудовой славы стал главным праздником, который символизирует силу и несгибаемую волю народа, -- сказал мэр.


Глава города отметил, что более 80 тысяч тагильчан ушли на войну, но память о погибших и тружениках тыла, которые своим трудом приближали День Победы, будет жить.

Обратившись к ветеранам, Сергей Носов поблагодарил их за мирное небо, за стойкость и мужество: 

 Судьба каждого из вас является ярким примером беззаветной любви, верности и преданности Отечеству. Низкий поклон вам и вечная слава героям, которых уже нет рядом с нами!





Все новости о Дне Победы

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Подготовка к Параду Победы идет в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 09:35
1 1
Более трехсот тагильчан приняли участие в общегородском митинге в честь Дня Победы
вчера, 21:45
0 0
Митинги в честь Дня Победы прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)
7 мая, 23:05
3 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 191
Подписаться на новости