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Новости Нижнего Тагила

Луна «встретится» со звездой Альдебаран над Свердловской областью 9 октября (ФОТО)

9 октября 2017, 19:30Добавить новость
Екатеринбург,отдых,Свердловская область,луна,звезда,явление,космос
Жители Свердловской области 9 октября увидят необычную встречу Луны с одной из самых ярких звезд.

Вечером 9 октября в небе над Свердловской областью ожидается необычное явление - произойдет покрытие звезды Альдебаран Луной. В учебной обсерватории УрФУ рассказали, что их будет видно невооруженным глазом, но интереснее будет изучать явление при помощи бинокля или телескопа.

Звезда Альдебаран включена в 20-ку самых ярких звезд. Вечером 9 октября Луна закроет ее свет. Явление увидят не все жители Свердловской области – в южной части региона Луна коснется звезды Альдебаран только на несколько минут.

Понаблюдать за космическим дуэтом смогут жители Екатеринбурга, Первоуральска, Каменска-Уральского, Ирбита и Полевского. В Екатеринбурге явление ожидается в 22:36, пишет Е1.

Екатеринбург,отдых,Свердловская область,луна,звезда,явление,космосЕкатеринбург,отдых,Свердловская область,луна,звезда,явление,космос

Фото: Е1

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