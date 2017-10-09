Луна «встретится» со звездой Альдебаран над Свердловской областью 9 октября (ФОТО)

Луны с

Вечером 9 октября в небе над Свердловской областью ожидается необычное явление - произойдет покрытие звезды Альдебаран Луной. В учебной обсерватории УрФУ рассказали, что их будет видно невооруженным глазом, но интереснее будет изучать явление при помощи бинокля или телескопа.





Звезда Альдебаран включена в 20-ку самых ярких звезд. Вечером 9 октября Луна закроет ее свет. Явление увидят не все жители Свердловской области – в южной части региона Луна коснется звезды Альдебаран только на несколько минут.





Понаблюдать за космическим дуэтом смогут жители Екатеринбурга, Первоуральска, Каменска-Уральского, Ирбита и Полевского. В Екатеринбурге явление ожидается в 22:36, пишет Е1.





Фото: Е1