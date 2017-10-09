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Новости Нижнего Тагила

Тагильские спелеологи открыли новые пещеры на реке Тура (ФОТО)

9 октября 2017, 06:05Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,туризм,пещеры,исследование,археологи,наука

В малоизученном районе реки Тура спелеологи из Нижнего Тагила открыли несколько новых пещер, о существовании которых мало кто знал.

Нижнетагильская спелеологическая экспедиция исследовала район реки Тура в поисках новых пещер. Информация об этом районе представляла из себя смутные упоминания второй половины XX века. Используя только эти сведения, тагильские спелеологи совершили открытие.

В ходе исследования местности тагильчане обнаружили небольшую пещеру, в конце которой находился вход во вторую пещеру. Длина этого подземного хода составила 100 метров, а внутри спелеологи обнаружили схрон 90-ых годов, состоящий из 700 патронов. Боеприпасы затем вывезли сотрудники полиции. В третьей пещере исследователи обнаружили идола. Из-за популярности пещеры у буддистов Качканара её назвали Буддистской, передают «Все новости».

Обнаруженные нижнетагильскими спелеологами пещеры занесены в Кадастр пещер России и ближнего зарубежья. По мнению исследователей, пустоты могут представлять интерес для археологов, потому найденным пещерам присвоена высокая степень уязвимости. Рядовые туристы не смогут посетить их только из-за любопытства или поиска острых ощущений.


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