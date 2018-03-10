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Новости Нижнего Тагила

Бесплатная трамвайная экскурсия прошла в Нижнем Тагиле 10 марта (ВИДЕО)

10 марта 2018, 15:20Добавить новость
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10 марта в Нижнем Тагиле прошла бесплатная трамвайная экскурсия по городу. Редакция TagilCity.ru вместе с пассажирами проехала в трамвае № 3, чтобы показать своим читателям прямую трансляцию экскурсии.

Пассажиры трамвая № 3 в Нижнем Тагиле 10 марта стали участниками бесплатной экскурсии. Трамвай проехал по своему стандартному маршруту, но в этот день пассажиров до места назначения сопровождал гид с микрофоном. Пассажиры узнали о том, как создавались улицы города, как строился сам Нижний Тагил.

В ходе экскурсии ее участники увидели парк «Народный». Гид напомнил, что парк может быть благоустроен в 2018 году, если тагильчане проголосуют за него: в день выборов президента в городе пройдет голосование за объекты благоустройства

Пассажиры услышали интересные легенды, связанные с историей Нижнего Тагила. Все выходящие из трамвая получили памятные календари. Некоторые пассажиры даже проехали свои остановки, чтобы послушать экскурсию до конца и задать гиду свои вопросы.

Следующие бесплатные экскурсии пройдут в тагильском трамвае 24 марта, 14 и 28 апреля. Трамвай с гидом отправляется с остановки «Островского» в 14:16 и следует маршрутом Островского – Выя – Красный Камень – Островского. 

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Расписание движения трамваев

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