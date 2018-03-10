Парикмахер из Екатеринбурга получил «Оскар» в Нью-Йорке за лучшее видео (ВИДЕО)

Парикмахер из Екатеринбурга получил профессиональный «Оскар» в одной из номинаций на международном конкурсе в Нью-Йорке. Видео, показывающее работу мастера, также получило главную премию «Видео года HVA».

Мастер по парикмахерскому искусству Артем Че из уральской столицы был награжден главным призом конкурса Hairbrained Video Awards, который проводится в Нью-Йорке. На ежегодном международном конкурсе жюри отбирает лучшие видео, на которых показана работа мастеров, по 6 категориям.





Парикмахеру вручили своеобразный «Оскар» за видео, на котором он демонстрирует свои работы в номинации «Even Further» (Даже больше). Заслуженную награду мастеру вручили в Нью-Йорке в начале марта.





По словам Артема, свое видео он снимал 2 дня и монтировал около 5 часов. Кроме победы в одной из номинаций, парикмахер также получил главную премию «Видео года HVA», пишет E1.ru.



