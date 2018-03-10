-15
Свердловская область
Нижний Тагил
-15
ночь: -18
утро: -23
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Парикмахер из Екатеринбурга получил «Оскар» в Нью-Йорке за лучшее видео (ВИДЕО)

10 марта 2018, 13:40Добавить новость
Екатеринбург,конкурс,соревнования,парикмахер,Оскар,Нью-Йорк,США,видео
Парикмахер из Екатеринбурга получил профессиональный «Оскар» в одной из номинаций на международном конкурсе в Нью-Йорке. Видео, показывающее работу мастера, также получило главную премию «Видео года HVA».

Мастер по парикмахерскому искусству Артем Че из уральской столицы был награжден главным призом конкурса Hairbrained Video Awards, который проводится в Нью-Йорке. На ежегодном международном конкурсе жюри отбирает лучшие видео, на которых показана работа мастеров, по 6 категориям.

Парикмахеру вручили своеобразный «Оскар» за видео, на котором он демонстрирует свои работы в номинации «Even Further» (Даже больше). Заслуженную награду мастеру вручили в Нью-Йорке в начале марта.

По словам Артема, свое видео он снимал 2 дня и монтировал около 5 часов. Кроме победы в одной из номинаций, парикмахер также получил главную премию «Видео года HVA», пишет E1.ru.

Видео: E1.ru
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

50 велосипедистов и собака совершили велопробег по праздничному Екатеринбургу (ФОТО)
4 января, 09:05
0 0
Победители танкового турнира в Екатеринбурге испытают настоящий Т-34 (ФОТО)
17 декабря 2017, 12:00
0 0
100-дневный обратный отсчёт до ЧМ-2018 стартовал в Екатеринбурге (ВИДЕО)
7 марта, 09:30
0 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 143
Подписаться на новости