Волонтёры на Форуме рабочей молодёжи получили высокую оценку со стороны участников

На проходившем в Нижнем Тагиле Форуме рабочей молодёжи трудились 38 волонтёров. Они выполняли различные задачи: от встречи и регистрации участников, организации питания до технического сопровождения образовательной площадки и работы в пресс-центре.



Самому молодому волонтёру недавно исполнилось 14 лет, самому взрослому – 52 года, сообщает Федеральное агентство по делам молодёжи. Участники Форума высоко оценили труд добровольных помощников и их вклад в организацию и проведение мероприятия.



Напомним, Форум рабочей молодёжи проходил с 3 по 7 марта в Нижнем Тагиле. В нём приняли участие свыше 300 участников из 38 регионов России.