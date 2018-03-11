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Новости Нижнего Тагила

Волонтёры на Форуме рабочей молодёжи получили высокую оценку со стороны участников

11 марта 2018, 09:35Добавить новость
выставка,город,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,форум рабочей молодежи,волонтеры
Работа нижнетагильских волонтёров получила высокую оценку со стороны участников Форума рабочей молодёжи.

На проходившем в Нижнем Тагиле Форуме рабочей молодёжи трудились 38 волонтёров. Они выполняли различные задачи: от встречи и регистрации участников, организации питания до технического сопровождения образовательной площадки и работы в пресс-центре.

Самому молодому волонтёру недавно исполнилось 14 лет, самому взрослому – 52 года, сообщает Федеральное агентство по делам молодёжиУчастники Форума высоко оценили труд добровольных помощников и их вклад в организацию и проведение мероприятия.


Напомним, Форум рабочей молодёжи проходил с 3 по 7 марта в Нижнем Тагиле. В нём приняли участие свыше 300 участников из 38 регионов России.

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