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Новости Нижнего Тагила

Выставка «Христианская женственность» открылась в Екатеринбурге

10 марта 2018, 10:05Добавить новость
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В Международный женский день в Екатеринбурге открылась выставка «Христианская женственность», посвященная женщинам-христианкам, которые пострадали от гонений на церковь.

8 марта в Екатеринбурге начала работу выставка, посвящённая тем женщинам-христианкам, которые пострадали от гонений на церковь.

В качестве экспонатов представлены портреты мучениц и предметы, рассказывающие об их жизни.


Как сообщает «Областная газета», материалы для выставки были позаимствованы из судебно-следственных дел, взятых из архивов Свердловской и Челябинской областей, Пермского края.

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