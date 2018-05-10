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Новости Нижнего Тагила

400 юных тагильчан пели военные песни на фестивале хоровой музыки 9 мая (ВИДЕО)

10 мая 2018, 16:30Добавить новость
город,концерт,музыка,Нижний Тагил,праздник,Свердловская область,искусство,день Победы
В Нижнем Тагиле в День Победы прошёл третий городской фестиваль хоровой музыки, который собрал четыре сотни учеников, представляющих тагильские школы искусств.

Юные тагильчане исполнили песни и стихи времён Великой Отечественной войны. Организаторы конкурса уверены, что в войну песни для людей значили гораздо больше. Произведения рассказывали о чувствах, мечтах и надеждах, с которыми солдаты думали о доме, шли в атаку или засыпали после сражения.

Сотни тагильчан пришли послушать, как ребята поют о любви, вере, доме, тепле и войне. Многие не стеснялись и подпевали молодым исполнителям.

Несмотря на погоду – дождь, хмурые тучи и холодный ветер, гости праздника остались рядом со сценой до окончания мероприятия, передаёт «Тагил-ТВ».

Добавим, что в Волчанке в День Победы выпал снег, в связи с чем часть праздничного концерта отменили, а эстафету перенесли на другой день.

 

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