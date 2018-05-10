Спектакль-концерт под открытым небом состоялся в День Победы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Спектакль был организован Нижнетагильским драматическим театром в подарок на 9 Мая. Со сцены раздавались песни, демонстрировались отрывки из известных произведений литературы. Режиссёром-постановщиком выступил Игорь Булыгин.



Концерт собрал зрителей, которые, несмотря на непогоду, провели у сцены около двух часов.

Невероятный спектакль-концерт, всем знакомые песни и стихи в исполнении профессиональных артистов Драмтеатра – я считаю, это прекрасный подарок тагильчанам на День Победы! Мы с семьей два часа простояли на промозглом ветру, иногда под моросящим дождем, и были не в силах оторваться от того, что происходит на сцене! -- поделилась c TagilCity.ru тагильчанка Анна.

Профессионалы исполнили сцены из «А зори здесь тихие…», сыграли зарисовки на тему военной жизни, блокадного Ленинграда. Актёры прочитали стихи Александра Твардовского, Роберта Рождественского, Константина Симонова, спели знакомые всем песни, создав атмосферу военных лет.

Всё это создало атмосферу праздника – правильную, я считаю, где не только радость, но и скорбь, память, осмысление того, что пережил наш народ, чтобы отвоевать Победу, -- поделились зрители.

10 мая еще один спектакль-концерт состоится в стенах театра. Начало в 16:00. В пресс-службе драмтеатра отметили, что в праздничный день зрители увидели сокращённую версию спектакля.

Видео: группа ВК «Нижнетагильский драматический театр»