+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
вечер: +13
ночь: +7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.52 - 0.49
EUR 74.18 - 0.86
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане будут соревноваться на конкурсе пожарных дружин

10 мая 2018, 17:05Добавить новость
Нижний Тагил,юные пожарные,конкурс,Невьянск,ГГО,дружины,дружины пожарных,пожарные
Юные пожарные из Нижнего Тагила и ГГО будут соревноваться на конкурсе в ГДДЮТ 11 мая.

11 мая в 11.00 в ГДДЮТ пройдет конкурс дружин юных пожарных, в котором примут участие ребята из Нижнего Тагила, ГГО, Кушвинского ГО и Невьянска.

Ребята покажут свои знания в области пожарного дела и творческие способности, а также посоревнуются в агитации.

По итогам конкурса будут выбраны две команды-победительницы, которые в сентябре 2018 года представят Горнозаводской управленческий округ на слете ДЮП в Невьянске, сообщает пресс-служба ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

50 миллионов в год будут выделять на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле до 2022 года
17 апреля, 18:55
4 0
Тагильчане самостоятельно потушили пожар на даче
сегодня, 10:05
0 0
Автомобиль такси «Везет» с пассажирами загорелся в Нижнем Тагиле (ФОТО)
вчера, 15:45
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 301
Подписаться на новости