Бесплатный обмен книгами появился на Старателе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Книгообмен появился на Старателе в Нижнем Тагиле. Два стеллажа с бесплатными книгами пополняются благодаря неравнодушным тагильчанам.

Два шкафа с художественной и научной литературой стоят в поселке Старатель. Тагильчане активно участвуют в бесплатном книгообмене. Организатор проекта рассказала TagilCity.ru, какие книги расходятся быстрее.

Жители поселка приносят разные книги. О художниках, о здоровье, классические, детские произведения и другие. Мы наблюдаем за развитием проекта и пока очевидно, что книги пополняются и расходятся равномерно. Нет такого, чтобы только брали. Быстрее расходится научная литература, -- рассказала журналисту TagilCity.ru организатор книгообмена Александра.



Идея создать место, где любители чтения смогут поделиться тем, что уже прочли, и взять какие-то новые произведения, появилась летом 2017 года. Однако у Александры возникли трудности.

В центре города когда-то стоял шкаф с книгами. Мне очень понравилась эта идея. Были трудности в поиске места и в приобретении мебели для книг. Но место нам выделил храм, а со шкафами помогла местная жительница Екатерина, -- поделилась Александра.



Неравнодушная жительница Старателя присоединилась к раздаче книг в память о своей матери. Женщина помогла и со стеллажами.

Я узнала, что у нас в поселке появится книгообмен. Моя мама годами пополняла домашнюю библиотеку. Ни одного дня не могла прожить без книги, хотя имела очень слабое зрение. А недавно матери не стало. Мне захотелось в память о близком человеке раздать эти книги тому, кто в них нуждается. Мама работала в музее, была директором парка Бондино, у нее скопилось много хорошей и полезной литературы. Если кому-то они нужны, мне приятно, что так почитается память о маме, -- добавила Екатерина.



Стеллажи с бесплатными книгами расположены на улице Каспийская у Храма во имя св. вмч. Георгия Победоносца. Для книгообмена принимается любая литература. Но так как стеллажи расположены у храма, книги подвергаются цензуре со стороны волонтеров.