| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Бесплатный обмен книгами появился на Старателе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 октября 2017, 13:55Добавить новость
Нижний Тагил,Старатель,книги,бесплатно,литература,книгообмен,чтение

Книгообмен появился на Старателе в Нижнем Тагиле. Два стеллажа с бесплатными книгами пополняются благодаря неравнодушным тагильчанам.

Два шкафа с художественной и научной литературой стоят в поселке Старатель. Тагильчане активно участвуют в бесплатном книгообмене. Организатор проекта рассказала TagilCity.ru, какие книги расходятся быстрее.

 

Жители поселка приносят разные книги. О художниках, о здоровье, классические, детские произведения и другие. Мы наблюдаем за развитием проекта и пока очевидно, что книги пополняются и расходятся равномерно. Нет такого, чтобы только брали. Быстрее расходится научная литература, -- рассказала журналисту TagilCity.ru организатор книгообмена Александра.

 

Нижний Тагил,Старатель,книги,бесплатно,литература,книгообмен,чтениеНижний Тагил,Старатель,книги,бесплатно,литература,книгообмен,чтение


Идея создать место, где любители чтения смогут поделиться тем, что уже прочли, и взять какие-то новые произведения, появилась летом 2017 года. Однако у Александры возникли трудности.

 

В центре города когда-то стоял шкаф с книгами. Мне очень понравилась эта идея. Были трудности в поиске места и в приобретении мебели для книг. Но место нам выделил храм, а со шкафами помогла местная жительница Екатерина, -- поделилась Александра.

 

Нижний Тагил,Старатель,книги,бесплатно,литература,книгообмен,чтение


Неравнодушная жительница Старателя присоединилась к раздаче книг в память о своей матери. Женщина помогла и со стеллажами.

 

Я узнала, что у нас в поселке появится книгообмен. Моя мама годами пополняла домашнюю библиотеку. Ни одного дня не могла прожить без книги, хотя имела очень слабое зрение.  А недавно матери не стало. Мне захотелось в память о близком человеке раздать эти книги тому, кто в них нуждается. Мама работала в музее, была директором парка Бондино, у нее скопилось много хорошей и полезной литературы. Если кому-то они нужны, мне приятно, что так почитается память о маме, -- добавила Екатерина.


Стеллажи с бесплатными книгами расположены на улице Каспийская у Храма во имя св. вмч. Георгия Победоносца. Для книгообмена принимается любая литература. Но так как стеллажи расположены у храма, книги подвергаются цензуре со стороны волонтеров.

© Камила Мориак, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Час творчества «Фантазии из книжных страниц» научил нижнетагильских школьников создавать новые 3D книги из старых (ФОТО)
19 августа, 20:00
0 0
Масштабный бизнес-семинар состоится 11 октября в «Park Inn» в Нижнем Тагиле
4 октября, 10:14
2 0
Неосвещенный корт на Старателе взят на контроль администрацией Нижнего Тагила
29 сентября, 18:40
5 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 144
Подписаться на новости