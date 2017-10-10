Бэйби-спектакли и музей появятся в Нижнетагильском театре кукол после реконструкции

Нижнетагильский театр кукол ждет масштабная реконструкция.

Театру кукол в Нижнем Тагиле в 2019 году исполнится 50 лет, за это время там ни разу не был проведен капитальный ремонт. И вот, к юбилею, здание ожидает масштабная реконструкция.





Проект изменений пока находится в стадии разработки, но уже сейчас известно, что в театре отремонтируют зрительный зал, заменят световое и музыкальное оборудование, расширят площадь. Так, новые помещения позволят расширить швейные цеха, мастерские, гримерные для артистов.





Изменения помогут театру воплотить в жизнь давнюю мечту – постановку бэйби-спектаклей. Это постановки для самых маленьких зрителей. Сейчас условия не позволяют это сделать.





Также после реставрации в театре планируется открыть музей кукол, пишет «Между строк».