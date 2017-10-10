| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Бэйби-спектакли и музей появятся в Нижнетагильском театре кукол после реконструкции

10 октября 2017, 11:30Добавить новость
дети,Нижний Тагил,театр,спектакли,музей,реконструкция,ремонт

Нижнетагильский театр кукол ждет масштабная реконструкция.

Театру кукол в Нижнем Тагиле в 2019 году исполнится 50 лет, за это время там ни разу не был проведен капитальный ремонт. И вот, к юбилею, здание ожидает масштабная реконструкция.

Проект изменений пока находится в стадии разработки, но уже сейчас известно, что в театре отремонтируют зрительный зал, заменят световое и музыкальное оборудование, расширят площадь. Так, новые помещения позволят расширить швейные цеха, мастерские, гримерные для артистов.

Изменения помогут театру воплотить в жизнь давнюю мечту – постановку бэйби-спектаклей. Это постановки для самых маленьких зрителей. Сейчас условия не позволяют это сделать.

Также после реставрации в театре планируется открыть музей кукол, пишет «Между строк».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Детская площадка и скамейки появятся этим летом на Лисьей горе в Нижнем Тагиле
20 июля, 21:25
5 0
1
Зверушки, ретро и День учителя. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
6 октября, 14:35
4 1
Как проходят ремонты дворов в Нижнем Тагиле: ул. Алтайская, 31-33
3 октября, 19:00
1 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 173
Подписаться на новости