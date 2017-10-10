Фотограф из Нижнего Тагила победил в престижном международном конкурсе (ФОТО)

В номинации «Спорт» победа досталась Олегу за фото из серии «Гимнастка». На кадрах запечатлена участница циркового коллектива Аншлаг Олеся Федотова.



В номинации «Природа» первое место было получено за фото заката в Сочи, на вершине Розы Пик. Для наиболее удачного снимка Олегу Ведерникову пришлось подниматься туда несколько раз, рассказал молодой человек на своей странице ВКонтакте.





Фото: личная страница Олега Ведерникова ВКонтакте

Олег занимается фотографией непрофессионально. Ранее он уже занимал призовые места в IPA CHГ.