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Новости Нижнего Тагила

Фотограф из Нижнего Тагила победил в престижном международном конкурсе (ФОТО)

10 октября 2017, 08:30Добавить новость
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Тагильчанин Олег Ведерников стал победителем престижного международного конкурса IPA International Photography Awards. Фотограф одержал победу сразу в двух номинациях.

В номинации «Спорт» победа досталась Олегу за фото из серии «Гимнастка». На кадрах запечатлена участница циркового коллектива Аншлаг Олеся Федотова.

В номинации «Природа» первое место было получено за фото заката в Сочи, на вершине Розы Пик. Для наиболее удачного снимка Олегу Ведерникову пришлось подниматься туда несколько раз, рассказал молодой человек на своей странице ВКонтакте.

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Фото: личная страница Олега Ведерникова ВКонтакте

 

Олег занимается фотографией непрофессионально. Ранее он уже занимал призовые места в IPA CHГ.

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