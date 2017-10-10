Пользователи соцсети ВКонтакте станут авторами интерактивной картины (ФОТО)

Приложение для установки интерактивного полотна доступно администраторам любой группы в соцсети. Картина будет расположена на обложке сообщества и будет обновляться каждую минуту. Принять участие в ее создании сможет любой желающий с любого устройства.

Каждый пользователь сможет раскрасить не больше пикселя раз в 3 минуты. Участие в проекте приняли уже более ста крупнейших сообществ ВКонтакте.



Пресс-секретарь ВКонтакте Евгений Красников рассказал, что акция приурочена к 11-летию соцсети. Она станет большим обновлением для творческой составляющей сообществ VK и позволит создать интерактивное произведение искусства.





Фото: «Команда ВКонтакте»