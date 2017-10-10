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Новости Нижнего Тагила

Пользователи соцсети ВКонтакте станут авторами интерактивной картины (ФОТО)

10 октября 2017, 21:30Добавить новость
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В свой день рождения, 10 октября, социальная сеть ВКонтакте запустила интерактивное приложение. Это графическое полотно, которое миллионы пользователей смогут раскрасить совместными усилиями.

Приложение для установки интерактивного полотна доступно администраторам любой группы в соцсети. Картина будет расположена на обложке сообщества и будет обновляться каждую минуту. Принять участие в ее создании сможет любой желающий с любого устройства.

 

Каждый пользователь сможет раскрасить не больше пикселя раз в 3 минуты. Участие в проекте приняли уже более ста крупнейших сообществ ВКонтакте.

Пресс-секретарь ВКонтакте Евгений Красников рассказал, что акция приурочена к 11-летию соцсети. Она станет большим обновлением для творческой составляющей сообществ VK и позволит создать интерактивное произведение искусства.

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Фото: «Команда ВКонтакте»

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