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Новости Нижнего Тагила

Спортивно-развлекательный кластер появится на горе «Долгая» в Нижнем Тагиле

10 октября 2017, 22:35Добавить новость
деньги,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,спорт,строительство,гора Долгая,инфраструктура
На заседании градостроительного совета Нижнего Тагила обсудили перспективы развития горы «Долгая». На базе горы планируется создание спортивно-развлекательного кластера.

В соответствии с проектом развития и благоустройства горы «Долгая» на площади в 886,5 га планируется разместить спортивно-развлекательный кластер, который будет способствовать притоку посетителей и туристов.

Как передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, в кластере возможно создание маршрутов для пеших и конных прогулок, трасс для горнолыжников и велосипедистов. Также планируется разработка инфраструктуры объекта, которая будет включать точки общественного питания, парковки и другие объекты для туристов.

На данный момент, план реализации масштабного проекта находится на стадии обсуждения и утверждения итоговой стоимости.

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