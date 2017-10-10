Спортивно-развлекательный кластер появится на горе «Долгая» в Нижнем Тагиле

В соответствии с проектом развития и благоустройства горы «Долгая» на площади в 886,5 га планируется разместить спортивно-развлекательный кластер, который будет способствовать притоку посетителей и туристов.



Как передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, в кластере возможно создание маршрутов для пеших и конных прогулок, трасс для горнолыжников и велосипедистов. Также планируется разработка инфраструктуры объекта, которая будет включать точки общественного питания, парковки и другие объекты для туристов.



На данный момент, план реализации масштабного проекта находится на стадии обсуждения и утверждения итоговой стоимости.