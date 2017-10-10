Звездопад Ориониды пройдет над Екатеринбургом в конце октября (ФОТО)

В небе над Екатеринбургом ночью с 21 на 22 октября появятся падающие звезды.

Метеорный поток Ориониды считается одним из самых красивых звездопадов. Ежегодно его пик приходится на середину октября.



Напомним, это не единственное необычное явление для Екатеринбурга в октябре - минувшей ночью в небе над Свердловской областью произошла встреча яркой звезды Альдебаран с Луной.





Как сообщает Е1, Луна ночью с 21 на 22 октября не будет слишком яркой, поэтому возможность для наблюдения падающих звезд будет благоприятной. Метеоры будут видны невооруженным глазом. Наблюдать явление лучше вдали от огней города. За один час можно будет увидеть до 10 падающих метеоров, отметили в учебной обсерватории УрФУ.





Фото: Е1