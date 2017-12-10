5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2017 году

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что за 2017 год на территории полуострова Крым отдохнули 5,18 млн человек.



По информации Nation-news.ru, пик отдыхающих пришёлся на летний сезон, когда в Крыму отдохнуло 3 млн туристов. В сравнении с 2016 годом на полуостров приехало на 5% меньше отдыхающих.



Главной причиной снижения посещаемости курорта стала приостановка чартерной программы авиакомпании «ВИМ-Авиа», считают представители Ростуризма.