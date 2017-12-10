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Новости Нижнего Тагила

5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2017 году

10 декабря 2017, 10:05Добавить новость
отдых,Россия,туризм,Крым,лето,летний отдых,Ростуризм
В течение 2017 года на полуострове Крым отдохнули свыше 5 млн человек. В этом календарном году отдыхающих было на 5% меньше, чем в предыдущем.

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что за 2017 год на территории полуострова Крым отдохнули 5,18 млн человек.

По информации Nation-news.ru, пик отдыхающих пришёлся на летний сезон, когда в Крыму отдохнуло 3 млн туристов. В сравнении с 2016 годом на полуостров приехало на 5% меньше отдыхающих.

Главной причиной снижения посещаемости курорта стала приостановка чартерной программы авиакомпании «ВИМ-Авиа», считают представители Ростуризма.

 

 

 
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