Подготовка к празднованию Дня Победы началась в Дзержинском районе Нижнего Тагила

9 апреля в администрации Дзержинского района Нижнего Тагила прошло первое совещание, посвященное подготовке района к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По традиции подготовка к празднику начнется с благоустройства района.



К Дню Победы в Нижнем Тагиле пройдут концерты и встречи с ветеранами. 3 мая во Дворце им. И.В. Окунева состоится фестиваль самодеятельного творчества ветеранов ВОВ и труда.



Также будут организованы встречи с ветеранами для учащихся ОУ города и различные спортивные мероприятия, в их числе легкоатлетическая эстафета и интеллектуальная игра «Ратные странницы истории».





9 мая на площади Славы в Дзержинском районе пройдёт митинг. Торжественные мероприятия завершатся концертом, пишет официальный сайт Нижнего Тагила.



В этом году 8 и 9 мая в трамваях Нижнего Тагила будут играть песни о войне.



