Бесплатный семинар для предпринимателей «Успешный старт в Ecommerce» пройдет в Екатеринбурге 26 апреля.

На мероприятии эксперты в сфере e-commerce поделятся своим опытом, дадут советы и инструкции.





Организаторы встречи, агрегатор платежей ROBOKASSA и бизнес-школа интернет-маркетинга Web2win, сообщают, что участники мероприятия узнают, как среди множества пользователей найти свою аудиторию и представить свои товары и услуги в Интернете, выделиться среди конкурентов и сделать минимальными рекламные расходы, настроить логистику и многое другое.



Участники получат бонусы от генерального партнера Robo.market и рекламных партнеров мероприятия Reg.ru, «Гравител», «Контур.Эльба», UniSender и других.





Среди приглашенных спикеров руководители и специалисты компаний Aori, СДЭК, «МойСклад», банк «Точка», CityAds, ROBOKASSA и другие.





Вход бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте. Там же можно ознакомится с программой семинара. Количество мест ограничено.