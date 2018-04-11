+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
вечер: +5
ночь: -1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.37 + 3.8
EUR 76.85 + 4.97
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Семинар для предпринимателей «Успешный старт в Ecommerce» пройдет в Екатеринбурге

11 апреля 2018, 14:05Добавить новость
Екатеринбург,Успешный старт в Ecommerce,семинар,предприниматели,спикеры,участники,интернет
Бесплатный семинар для предпринимателей «Успешный старт в Ecommerce» пройдет в Екатеринбурге 26 апреля.

На мероприятии эксперты в сфере e-commerce поделятся своим опытом, дадут советы и инструкции.

Организаторы встречи, агрегатор платежей ROBOKASSA и бизнес-школа интернет-маркетинга Web2win, сообщают, что участники мероприятия узнают, как среди множества пользователей найти свою аудиторию и представить свои товары и услуги в Интернете, выделиться среди конкурентов и сделать минимальными рекламные расходы, настроить логистику и многое другое.


Участники получат бонусы от генерального партнера Robo.market и рекламных партнеров мероприятия Reg.ru, «Гравител», «Контур.Эльба», UniSender и других.

Среди приглашенных спикеров руководители и специалисты компаний Aori, СДЭК, «МойСклад», банк «Точка», CityAds, ROBOKASSA и другие.

Вход бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте. Там же можно ознакомится с программой семинара. Количество мест ограничено.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Кондитер Ренат Агзамов посетил Екатеринбург в поисках «народного десерта» (ВИДЕО)
3 апреля, 22:10
2 0
Социальный бизнес Свердловской области получит 1,7 млрд рублей в 2018 году (ФОТО)
14 марта, 10:30
1 0
Стоимость биткоина опустилась ниже 9 тыс. долларов
10 марта, 11:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 83
Сейчас на сайте 3842 гостя и 83 пользователя
Подписаться на новости