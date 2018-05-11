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Новости Нижнего Тагила

Дети из социального центра Нижнего Тагила научились делать пряничные домики (ФОТО)

11 мая 2018, 07:05Добавить новость
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Воспитанники социального центра Ленинского района Нижнего Тагила приняли участие в мастер-классе по изготовлению сказочных домиков из теста.

При участии представителя волонтёрского движения в социально-реабилитационном центре прошла встреча, на которой дети научились изготовлению пряничных домиков. Встреча началась с экскурсии в историю этого лакомства. Затем воспитанники сами собрали домик, склеивали его и украшали.

По ходу мастер-класса дети попробовали себя не только в роли кулинара-кондитера, но и в качестве архитектора, дизайнера и художника. Ну а в конце мероприятия было устроено чаепитие, на котором каждый ребёнок съел своё произведение.


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Фото: Е.В. Ларина, В.А. Замятина
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