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Новости Нижнего Тагила

Дети с журавликами в руках возложили цветы к Вечному огню в Нижнем Тагиле (ФОТО)

11 мая 2018, 13:35Добавить новость
Нижний Тагил,день Победы,дети,цветы,вечный огонь,журавлики,концерт,ВОв,ветераны
В Нижнем Тагиле 9 Мая дети с бумажными журавликами в руках возложили цветы к Вечному огню.

В День Победы ребята в сопровождении волонтеров возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.

После возложения цветов в социальном центре Ленинского района состоялся концерт, на котором прозвучали песни и стихи военных лет. Дети вместе с воспитателями украсили зал и подготовили подарки ветеранам ВОВ и труженикам тыла, сообщает пресс-служба КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил.

 

Нижний Тагил,день Победы,дети,цветы,вечный огонь,журавлики,концерт,ВОв,ветераныНижний Тагил,день Победы,дети,цветы,вечный огонь,журавлики,концерт,ВОв,ветераны
Фото: пресс-служба КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил
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