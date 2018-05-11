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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане из многодетных и замещающих семей создавали «мир в своем окне» (ФОТО)

11 мая 2018, 12:05Добавить новость
Нижний Тагил,библиотека,дети,творчество,многодетные семьи,замещающие семьи,родители,соцработники
29 апреля в Нижнем Тагиле прошло мероприятие «Мир в твоем окне» для многодетных и замещающих семей Ленинского района.

Час совместного творчества с родителями прошел для юных тагильчан из многодетных и замещающих семей Ленинского района.

Гостям встречи соцработники и сотрудники детско-юношеской библиотеки предложили представить, какой мир ребята и их родители видят за окном, пофантазировать и воплотить свои фантазии в творчестве, сообщает пресс-служба КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил.


Нижний Тагил,библиотека,дети,творчество,многодетные семьи,замещающие семьи,родители,соцработники
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