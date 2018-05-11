Тагильчане из многодетных и замещающих семей создавали «мир в своем окне» (ФОТО)

29 апреля в Нижнем Тагиле прошло мероприятие «Мир в твоем окне» для многодетных и замещающих семей Ленинского района.

Час совместного творчества с родителями прошел для юных тагильчан из многодетных и замещающих семей Ленинского района.





Гостям встречи соцработники и сотрудники детско-юношеской библиотеки предложили представить, какой мир ребята и их родители видят за окном, пофантазировать и воплотить свои фантазии в творчестве, сообщает пресс-служба КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил.





