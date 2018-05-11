Тагильские школьники взяли золото на музыкальном фестивале в Москве (ВИДЕО)

Юные тагильчане, вокалисты музыкальной группы «Пять плюс», накануне вернулись из Москвы с золотом, завоёванном на Всероссийском конкурсе.
В столице состоялся Всероссийский фестиваль театра и песни «Поющий менестрель».
Выступать от Нижнего Тагила поехали ученики 32-й школы. Обратно в родной город они вернулись с золотой нотой – высшей наградой конкурса.
Также «Пять плюс» привезли с собой почетные грамоты, футболки с символикой престижного мероприятия.
Как признались сами певцы, они получили мощный заряд энергии на покорение музыкальных вершин, передает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»