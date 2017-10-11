Четыре информационных пилона размещены на «Малахитовой линии» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Знакомая горожанам и гостям Нижнего Тагила «Малахитовая линия» накануне пополнилась новыми атрибутами. Так, по маршруту теперь расставлены информационные пилоны.
Установки с информацией о прилегающих достопримечательностях разработаны в едином с другими материалами стиле. Проект помог реализовать разработчик-преподаватель Роман Ашихмин.
Тагильчане уже облюбовали познавательные стенды. Пилоны размещены: у Демидовской дачи, в Театральном сквере, у памятника Н.Н.Демидову в Пионерском сквере, а также у Лисьей горы.
Фото: Центр развития туризма