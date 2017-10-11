Четыре информационных пилона размещены на «Малахитовой линии» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Установки с информацией о прилегающих достопримечательностях разработаны в едином с другими материалами стиле. Проект помог реализовать разработчик-преподаватель Роман Ашихмин.



Тагильчане уже облюбовали познавательные стенды. Пилоны размещены: у Демидовской дачи, в Театральном сквере, у памятника Н.Н.Демидову в Пионерском сквере, а также у Лисьей горы.

Фото: Центр развития туризма