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Новости Нижнего Тагила

Четыре информационных пилона размещены на «Малахитовой линии» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

11 октября 2017, 09:30Добавить новость
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Знакомая горожанам и гостям Нижнего Тагила «Малахитовая линия» накануне пополнилась новыми атрибутами. Так, по маршруту теперь расставлены информационные пилоны.

Установки с информацией о прилегающих достопримечательностях разработаны в едином с другими материалами стиле. Проект помог реализовать разработчик-преподаватель Роман Ашихмин.

Тагильчане уже облюбовали познавательные стенды. Пилоны размещены: у Демидовской дачи, в Театральном сквере, у памятника Н.Н.Демидову в Пионерском сквере, а также у Лисьей горы.

 

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Фото: Центр развития туризма
 
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