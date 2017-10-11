| регистрация
Новости Нижнего Тагила

700 юных тагильчан приняли участие в «Дне чтения» (ФОТО)

11 октября 2017, 12:00Добавить новость
деньги,Нижний Тагил,школа,школьники,экология,библиотека,день чтения,акция

Нижнетагильские библиотеки присоединились к акции «День чтения». Цель мероприятия – показать подрастающему поколению важность чтения. В этот раз акция проводилась в рамках Года экологии в России.

Открыли день чтения в библиотеке №1. Там на мероприятие пришли учащиеся школы №18. В библиотеке №2 с ребятами побеседовали на экологические темы и провели «Свою игру». В библиотеке №3 школьники отправились в интерактивное путешествие, а в библиотеку №5 к ребятам пришла мастер спорта по скалолазанию Юлия Ваваева.

В библиотеке №6 школьники сыграли в игру-головоломку, в библиотеку №7 к ребятам пришла в гости артистка Нижнетагильского драматического театра. В библиотеке №9 программа была подготовлена для малышей – воспитанников ДОУ №198.

Библиотека №10 порадовала школьников интеллектуальной викториной, а дошколят – естественнонаучным театром. Учащиеся школы №10 пришли в библиотеку №11 для встречи с биологом-эпидемиологом, где узнали от специалиста много нового. Гостями библиотеки №14 стали известные краеведы Николай Мезенин и Юрий Исупов.

Всего в акции «День Чтения» приняли участие 700 юных тагильчан.

деньги,Нижний Тагил,школа,школьники,экология,библиотека,день чтения,акцияденьги,Нижний Тагил,школа,школьники,экология,библиотека,день чтения,акцияденьги,Нижний Тагил,школа,школьники,экология,библиотека,день чтения,акция

Фото: Центральная городская библиотека

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Месяц экологии завершился в библиотеке №9 для школьников Нижнего Тагила (ФОТО)
26 июля, 07:00
4 0
Родители из Нижнего Тагила смогут сообщать о поборах в школе через горячую линию
2 октября, 06:05
12 0
Семиклассница травмировалась во время строительства нового стадиона у школы в Горноуральском (ВИДЕО)
25 сентября, 16:25
11 27

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 228
Подписаться на новости