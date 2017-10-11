700 юных тагильчан приняли участие в «Дне чтения» (ФОТО)

Нижнетагильские библиотеки присоединились к акции «День чтения». Цель мероприятия – показать подрастающему поколению важность чтения. В этот раз акция проводилась в рамках Года экологии в России.

Открыли день чтения в библиотеке №1. Там на мероприятие пришли учащиеся школы №18. В библиотеке №2 с ребятами побеседовали на экологические темы и провели «Свою игру». В библиотеке №3 школьники отправились в интерактивное путешествие, а в библиотеку №5 к ребятам пришла мастер спорта по скалолазанию Юлия Ваваева.





В библиотеке №6 школьники сыграли в игру-головоломку, в библиотеку №7 к ребятам пришла в гости артистка Нижнетагильского драматического театра. В библиотеке №9 программа была подготовлена для малышей – воспитанников ДОУ №198.





Библиотека №10 порадовала школьников интеллектуальной викториной, а дошколят – естественнонаучным театром. Учащиеся школы №10 пришли в библиотеку №11 для встречи с биологом-эпидемиологом, где узнали от специалиста много нового. Гостями библиотеки №14 стали известные краеведы Николай Мезенин и Юрий Исупов.





Всего в акции «День Чтения» приняли участие 700 юных тагильчан.





Фото: Центральная городская библиотека