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Новости Нижнего Тагила

Две юные тагильчанки взяли призовые места на фестивале народной культуры в Вологде

11 октября 2017, 07:30Добавить новость
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Юные воспитанницы изостудии «Колорит» Нижнего Тагила стали призерами II Всероссийского фестиваля народной культуры, именуемого «Наследники традиций». Организаторами события являются Минкультуры и правительство Вологодской области.

Вика Баторина и Лера Шибаева занимаются под руководством Любови Черных. Девочки представили работы в категории «Декоративно-прикладное творчество», что позволило им успешно пройти отборочный тур среди трёх тысяч человек. Тагильчанкам присудили 3 место и вручили специальный диплом.

Также творцы показали своё мастерство в создании художественных изделий.

 

Конкурсанты в течение трех дней демонстрировали свои умения в создании изделий из природного материала, вышивке, лоскутном шитье, росписи по дереву, ткани, стеклу и глине, -- рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

 

На фестивале тагильчанки обучили сверстников приемам тагильской росписи. Мероприятие проходило в течение двух дней на базе центра образования детей и развития туризма «Корабелы Прионежья».

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