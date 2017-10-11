Две юные тагильчанки взяли призовые места на фестивале народной культуры в Вологде

Вика Баторина и Лера Шибаева занимаются под руководством Любови Черных. Девочки представили работы в категории «Декоративно-прикладное творчество», что позволило им успешно пройти отборочный тур среди трёх тысяч человек. Тагильчанкам присудили 3 место и вручили специальный диплом.





Также творцы показали своё мастерство в создании художественных изделий.

Конкурсанты в течение трех дней демонстрировали свои умения в создании изделий из природного материала, вышивке, лоскутном шитье, росписи по дереву, ткани, стеклу и глине, -- рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

На фестивале тагильчанки обучили сверстников приемам тагильской росписи. Мероприятие проходило в течение двух дней на базе центра образования детей и развития туризма «Корабелы Прионежья».