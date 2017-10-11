Пользователи «Одноклассников» выберут артистов для «Новогодней ночи на Первом» (ФОТО)

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Исполнители будут отбираться в ходе голосования. Проголосовать за любимого певца можно в группе канала в «Одноклассниках» при помощи приложения «Твои звезды на Первом». Вход в приложение доступен с любых устройств. Каждому пользователю предлагается выбрать из перечня трех исполнителей, которые появятся на телеэкране в «Новогоднюю ночь».





Список исполнителей составлялся с учетом предпочтений пользователей социальной сети. В Топ-60 были включены артисты, которых чаще всего слушают в «Одноклассниках» - Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Ани Лорак, группы «Грибы», «Время и Стекло» и многие другие. Также можно вписать одного исполнителя, который не вошел в список.





Голосование закончится 30 октября. После подведения результатов лидеры голосования будут приглашены к проведению «Новогодней ночи».





Фото: социальная сеть «Одноклассники»